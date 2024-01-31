買家遍尋不著房源 美國房貸需求上周下滑

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-31 20:20

在連續上漲幾周後，房貸需求上周下降，因為買家對有限的房屋供應競爭加劇。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，房貸申請總量較前周下降 7.2%。

買家需求下降，抵銷了再融資需求的小幅成長。符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率保持在 6.78% 不變；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.63（包括發起費）增加到 0.65。

上周購屋房貸申請量較前周下降 11%，較去年同期下降 20%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「現有住房低供應量限制了潛在買家的選擇，並導致房價上漲，導致接連限制購房活動。」

購屋申請的平均貸款規模已連續幾周上升。上周達到 44 萬 4100 美元，為 2022 年 5 月以來的最高水平。較低的房貸利率給房價帶來更大的壓力，並吸引了更多買家進入市場，加劇了競爭。

房屋貸款再融資申請本周增加 2%，較一年前同周增加 3%。目前仍然很少有房主擁有比現在利率更高的貸款，但利率比 10 月低了整整 1 個百分點，所以有些人可以受益。

過去兩周房貸利率幾乎沒有變化，但這種情況可能很快就會改變。聯準會周三 (31 日) 召開會議，雖然預計不會宣布任何利率變化，但總有機會發布消息。

抵押新聞日報營運長格拉漢 (Matthew Graham) 指出，「如果聯準會對房貸利率產生影響，那只能取決於市場對未來評論的解讀。」