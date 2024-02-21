摩根大通台灣CEO-CFO大會 證交所董座扮行銷台灣市場推手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 18:43

證交所董事長林修銘受邀擔任 2024 年摩根大通 (J.P. Morgan)「台灣 CEO-CFO 大會」（Taiwan CEO-CFO Conference）午餐演講講者，帶領相關同仁向來自各國的機構投資人，分享台灣證券市場現況與 2024 年展望。

林修銘於 2 月 20 日以 Capitalizing on Taiwan: A Journey Through the Taiwan Capital Market Updates 為題，分享台灣在全球供應鏈扮演要角，且具有經濟穩定、外資參與度高等特色，2024 年將以「壯大市值」、「商品創新及數位轉型」、「強化營運韌性，提振投資者信心」與「拓展永續動能，達成淨零目標」等四大策略作為證交所發展主軸。

林修銘指出，台灣一向以韌性、創新及精進不懈的努力聞名，證交所更將努力發揮特長，使台灣在全球多變環境中成為穩定的燈塔。

近年證交所高度重視 IR 服務，除與券商合辦引資活動，增進上市公司與投資人交流外，林修銘更多次與主管機關連袂前往世界重要金融中心，與外資機構投資人一對一交流，親自分享台灣資本市場最新動態及展望，持續聆聽投資者建議，打造友善外資機構環境。