摩根大通台灣CEO-CFO大會 證交所董座扮行銷台灣市場推手

林修銘於 2 月 20 日以 Capitalizing on Taiwan: A Journey Through the Taiwan Capital Market Updates 為題,分享台灣在全球供應鏈扮演要角,且具有經濟穩定、外資參與度高等特色,2024 年將以「壯大市值」、「商品創新及數位轉型」、「強化營運韌性,提振投資者信心」與「拓展永續動能,達成淨零目標」等四大策略作為證交所發展主軸。