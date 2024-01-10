證交所2023年賺逾90億元 2024年台股市值目標60兆元

證交所今 (10) 日舉行新春記者會，董事長林修銘表示，加權股價指數去年漲幅達 26.8%，表現優於美、歐等主要國際股市，帶動整體市值高達 56.84 兆元，十年來成長 1.3 倍，今年目標訂為 60 兆元，年增約 5%。證交所 2023 年營收達 117.6 億元，稅後純益達 90.9 億元，每股賺進 7.84 元。

林修銘指出，台股吸引國內投資人參與熱度空前，創下有交易人數 564 萬歷史新高，外資亦明顯回流，這股參與熱潮造就日均值達 2812 億元歷史次高紀錄，不僅促使證券商獲利提升，也為國庫挹注豐厚稅收。

林修銘進一步表示，IPO 發行同樣極具吸引力，全年送件計 42 家，創近十年新高，IPO 籌資金額 337.6 億元，締造歷史新紀錄，全體上市公司發放 1.9 兆元歷史次高的現金股利，股民荷包喜豐收，同時，台灣在亞洲公司治理評鑑最新排名居第 3，寫下歷年最佳成績。

展望 2024 年，證交所將推動數位與永續的雙軸轉型，以五大策略厚實台灣資本市場的國際競爭力。

策略一、壯大資本市場 提升市場價值

證交所短期將以提升已上市公司市值為目標，透過強化投資人關係 (IR)，增進不同規模上市公司的曝光，如鼓勵市值 100 億元以上公司增加法說會頻率，並邀請專家分析產業鏈垂直整合資訊等，藉由以大帶小，凸顯中小型企業價值。同時，證交所也將增加與國際券商、保管銀行的合作，透過海外引資活動、會談及在臺舉辦大型國際投資論壇等方式，提升臺灣資本市場及上市公司的國際能見度。

策略二、鏈結利害關係人，落實永續再造

證交所將結合子公司碳交所、指數公司之力，發揮集團綜效，為臺灣資本市場再造永續，深化與各利害關係人間之鏈結，首先結合碳交所從引導企業落實減碳及增進永續揭露廣度及品質，厚實臺灣資本市場永續能量。在引導企業落實減碳方面，證交所攜手碳交所，與 NGO 組織、北中南標竿大學、驗證機構及數位平台業者等合作，舉辦各系列培訓課程，厚實資本市場永續人才之培育。

策略三、落實普惠金融，增強投資人保護

鑒於近年投資人參與程度大幅提升，尤其 20-30 歲開戶人口已突破該年齡層 5 成，顯見年輕族群對國內資本市場參與度日益普及。2024 年將透過推動多元化商品、降低投資人門檻，並鼓勵證券商提供金融創新服務，多管齊下，持續擴大市場參與。

策略四、強化維運韌性，降低市場風險

證交所將提升機房防護，確保營運持續，強化關鍵基礎設施安全。同時，證交所將更新四合一網路系統，擴增頻寬，並更新交易系統撮合主機及網路交換器設備，提升系統穩定性及效能，以備妥業務拓展所需資源。

證券商方面，引進資安總體檢，進行弱點掃描，協助證券商完成資安治理成熟度自評作業，同時因應生成式 AI、Deepfake、雲端等議題，完備資安規範。另搭配落實證券商資安演練，並同步追蹤及輔導業務委外情形，持續提升證券商資安防禦及備援能量。在上市公司方面，則強化資安情資共享，提升通報應變能量，鼓勵公司加入 TWCERT/CC。

策略五、雙軸轉型厚植證交所實力，打造永續、高效能服務

2024 年，證交所將引進外部顧問擘劃數位轉型藍圖，力求以客戶為導向，推動數位轉型，更有效敏捷回應市場需求，因應大數據未來於更多領域廣泛運用，建立資料倉儲，同時，運用最新技術蒐集用戶體驗回饋，擴大優化 UI/UX 範圍，以更視覺化、直覺化網頁呈現供大眾查詢，其中，公開資訊觀測站 MOPS 及基本市況報導網站 MIS 已在進行中，並將延伸至網路資訊商店、Webpro、投資人知識網、宅在家學習網等。另結合臺灣指數公司及碳交所業務，掌握顧客需求，據以開發新商模，拓展資訊加值服務。