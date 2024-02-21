【量大強漲股整理】AI股靜待輝達財報公布，矽光子強勢大漲，有機會延續買盤嗎，MWC即將登場下可鎖定誰?
鉅亨研報 2024-02-21 16:42
台股加權指數今下跌 76.85 點，收在 18676.31 點，成交量 3415.47 億元。
看一下三大法人: 外資賣超 132.79 億元；自營商買超 35.08 億元；投信賣超 1.73 億元；三大法人合計賣超 99.44 億元。
美國昨開盤後獲利了結賣壓出籠，開低走低，不過盤中跌幅縮小，尾盤小幅拉抬，最終美股四大指數均小幅下跌，費半下跌 1.5%，主因是 AI 指標股 (NVDA-US) 輝達將在美股時間 2/21 盤後公布財報，有部分資金提前出場，而今晚美股也將公布 FOMC 會議紀錄，後續需留意是否影響 3 月中 FOMC 會議點陣圖改變的可能性。
台股方面，受美股影響，台股今開低震盪，盤中一度下跌至百點，權值股昨日回神後又陷入震盪，不過櫃買指數，盤中一度買盤進場，再創新高，但尾盤受到加權指數以及月結算影響，賣壓出籠，最終小幅下跌 0.03 點收在 245.44 點，終結連四紅，觀察藤落指標，今上漲家數達 934 間，下跌家數 686 間，多數股票還是力守紅盤，AI 族群方面，因輝達 (NVDA-US)，今晚財報公布，AI 族群持續高檔盤整，但(2059-TW) 川湖仍上漲 5% 再創歷史新高，(1560-TW)中砂突破 250 整數關卡再創新高，仍有個股買盤進場，仍樂觀看待，而今天強勢族群輪動至光通訊，矽光子族群持續噴出，(6642-TW)光聖，亮燈漲停⊕，再創新高，訊芯 - KY(6451-TW)連續兩天兩根漲停⊕⊕，台股多頭輪動格局不變。
2024 年新春大禮包公開預告的 (6442-TW) 光聖，亮燈漲停! 再創新高
AI 股靜待輝達財報公布，矽光子強勢大漲，有機會延續買盤嗎，MWC 即將登場下可鎖定誰? 影片公開給你知道?
2/21【上市強勢股分享】
(6442-TW) 光聖
(2329-TW) 華泰
(8467-TW) 波力 - KY
(3025-TW) 星通
(4588-TW) 玖鼎電力
(1503-TW) 士電
(6451-TW) 訊芯 - KY
(2543-TW) 皇昌
(2489-TW) 瑞軒
(3588-TW) 通嘉
(1809-TW) 中釉
(6136-TW) 富爾特
(6165-TW) 浪凡
(1455-TW) 集盛
(6205-TW) 詮欣
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2/21【上櫃強勢股分享】
(3234-TW) 光環
(3520-TW) 華盈
(8182-TW) 加高
(6126-TW) 信音
(4556-TW) 旭然
(3221-TW) 台嘉碩
(3663-TW) 鑫科
(6425-TW) 易發
(3294-TW) 英濟
(6223-TW) 旺矽
(8064-TW) 東捷
(5272-TW) 笙科
(5488-TW) 松普
(6134-TW) 萬旭
(3265-TW) 台星科
(8092-TW) 建暐
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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