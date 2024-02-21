【量大強漲股整理】AI股靜待輝達財報公布，矽光子強勢大漲，有機會延續買盤嗎，MWC即將登場下可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-02-21 16:42

台股加權指數今下跌 76.85 點，收在 18676.31 點，成交量 3415.47 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 132.79 億元；自營商買超 35.08 億元；投信賣超 1.73 億元；三大法人合計賣超 99.44 億元。

美國昨開盤後獲利了結賣壓出籠，開低走低，不過盤中跌幅縮小，尾盤小幅拉抬，最終美股四大指數均小幅下跌，費半下跌 1.5%，主因是 AI 指標股 (NVDA-US) 輝達將在美股時間 2/21 盤後公布財報，有部分資金提前出場，而今晚美股也將公布 FOMC 會議紀錄，後續需留意是否影響 3 月中 FOMC 會議點陣圖改變的可能性。

2024 年新春大禮包公開預告的 (6442-TW) 光聖，亮燈漲停! 再創新高

AI 股靜待輝達財報公布，矽光子強勢大漲，有機會延續買盤嗎，MWC 即將登場下可鎖定誰? 影片公開給你知道?

2/21【上市強勢股分享】

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師