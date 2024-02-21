〈台股盤前〉指數再創新高離萬九更近了 輝達財報將揭曉左右台股表現

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-21 08:27

台股昨 (20) 日在權值股回神領漲之下，最高漲至 18756.33 點，再度創下台股指數新高。法人認為，接下來可觀察 AI 指標廠輝達 (NVDA-US) 最新財報，輝達財報表現也將牽動台股走勢。

回顧昨日台股表現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 以及聯發科紛紛回神領漲，其中台積電上演神龍擺尾，尾盤急拉帶動大盤指數，終場上漲 117.36 點或 0.36%，以 18753.16 點作收。至於台指期夜盤表現，上漲 5 點，以 18576 點作收，法人表示，台指期將於今 (21) 日結算，有望助攻台股再往上攻。

市場消息方面，輝達將於今天美盤後公布 2023 年第四季財報，法人指出，輝達財報表現，將左右台股 AI 族群未來走勢。不過法人進一步提到，持續看好 AI 發展，AI 仍是今年科技發展的主軸。

不過輝達財報還未公布，投資人卻先獲利了結，輝達下挫 4.4%，也拖累美股走跌，漲多的 AI 概念股回檔修正。