〈國泰投信展望〉台股ETF今年規模上看2兆元 下半年擬推主動型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 19:02

國泰投信今 (20) 日更新 2024 全球經濟展望，董事長張錫表示，投資台股 ETF 已成為全民運動，預期今年整體規模有機會增加到 2 兆元，2025 年甚至可達 3 兆元；農曆年後多檔 ETF 新兵即將展開募集，國泰投信預計今年還會再推出 2 檔新 ETF，並瞄準主動型 ETF，待主管機關 6 月釋出規則後，最快下半年就會問世。

張錫說明，台灣市場 ETF 規模從 2020 年底的 1.7 兆元翻倍增至 2023 年底的 3.8 兆元，受益人數超過 800 萬人，等於 1200 萬台股投資人中，就有超過 7 成的人將 ETF 納入投資工具，其中台股 ETF 規模就占了 1.4 兆元、有 607 萬受益人，今年整體規模上看 2 兆元。

張錫表示，台灣 ETF 如此成功有四大因素，一是投資簡單、成分股透明，因此即使 2020 年股債市雙跌，台灣人越跌越買，規模和投資人數都有增長；二是報酬率和配息率，2023 年多檔台股 ETF 報酬逾 40%，配息率也很不錯，投資人獲得很大信心。

三是年輕族群的影響，現在 ETF 有很豐富的資訊來源，很多 00878 的投資人，是年輕人邀長輩一起加入 ESG 投資行列；四是投資資金轉移，隨著更多元投資方式的出現，加上近期台股突破萬八股市一片看好，也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入 ETF。今年若有機會開放主動型 ETF，預計會增速整體市場的成長。

投資人關注聯準會動向，全球經濟與策略研究處副總王誠宏認為，2024 年一定會降息，只是會「慢慢來」，目前的高利率與偏高通膨環境下，美國經濟增速仍然強勁，完全合乎「高壓經濟越能創造成長與偏高通膨並存的經濟運行模式」。

王誠宏分析，預料聯準會這次會且走且觀察，對於因為新冠疫情而發生的惡性通膨，雖然採取的是緊急升息，但降息則會採取有耐心的方式，估測最有可能在 5-8 月開啟降息階段，今年美國經濟有機會呈現軟著陸且表現優於預期，對股債行情都是雙多。

王誠宏預估，下半年全球景氣不確定性會降低，非科技產業也將進入復甦，資產配置建議由股債各半，逐漸加重股票的持有比重，首選科技與低估值修復板塊，搭配存續期間較長的債券。

談及 2024 年錢進 ETF 策略，國泰投信總經理張雍川推薦近來債券 ETF 人氣王的國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，他表示，00933B 布局世界銀行龍頭，如美國銀行、摩根大通、富國銀行和高盛等，均是耳熟能詳、大到不能倒的金融霸主，安全性高、違約率較非金融業更低。