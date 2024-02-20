外資回頭買超63.78億元 敲進長榮1.1萬張

台股今 (20) 日在權值股回神領漲下，最高漲至 18756.33 點，創下台股指數新高，終場上漲 117.36 點或 0.36%，以 18753.16 點作收。三大法人合計買超 51.8 億元，其中外資回頭買超 63.78 億元，最青睞長榮，買超 1.1 萬張。