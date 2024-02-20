外資回頭買超63.78億元 敲進長榮1.1萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-20 18:20
台股今 (20) 日在權值股回神領漲下，最高漲至 18756.33 點，創下台股指數新高，終場上漲 117.36 點或 0.36%，以 18753.16 點作收。三大法人合計買超 51.8 億元，其中外資回頭買超 63.78 億元，最青睞長榮，買超 1.1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 63.78 億元，自營商同步買超 2.48 億元，不過投信站賣方，賣超 14.46 億元，已經連 9 賣，三大法人合計買超 51.8 億元。
外資今天最青睞長榮，買超 1.1 萬張，另外，買超中信金 8162 張，統一 7969 張，聯電 7092 張，華通 6274 張，富邦金 6104 張，鴻海 6094 張，裕民 5866 張，元大金 5797 張，以及中工 5539 張。
外資賣超部分，大砍群創 2.1 萬張，也賣超緯創 1.3 萬張，大同 1.1 萬張，廣達 1 萬張，華邦電 9947 張，康舒 8260 張，寶成 7059 張，華泰 6911 張，華東 6269 張，以及光寶科 6182 張。
投信今天買超新興 2038 張，聯詠 1870 張，瑞昱 1332 張，其他如欣興、裕民、東陽、祥碩、jpp-KY、中砂、士電都擠進投信買超前 10 名。
投信賣超方面，與外資賣超同步，同樣減碼緯創 3013 張。此外，也賣超廣達 1548 張，智原 1280 張，聯電 1163 張，文曄、高力、中信金、奇鋐、定穎投控，以及技嘉都是投信今天調節對象。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇