〈台股盤後〉台積電神龍擺尾拉抬指數 終場漲117點收18753點

台股今 (20) 日開低走高，權值股回神領漲，盤中最高漲至 18756.33 點，再度創下台股指數新高，台積電在尾盤上演神龍擺尾，拉抬台股大盤指數，終場上漲 117.36 點或 0.36%，以 18753.16 點作收，站穩所有均線，成交量 3522.74 億元。