〈台股盤後〉台積電神龍擺尾拉抬指數 終場漲117點收18753點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-20 14:03
台股今 (20) 日開低走高，權值股回神領漲，盤中最高漲至 18756.33 點，再度創下台股指數新高，台積電在尾盤上演神龍擺尾，拉抬台股大盤指數，終場上漲 117.36 點或 0.36%，以 18753.16 點作收，站穩所有均線，成交量 3522.74 億元。
權值股今天紛紛回神收紅，台積電 (2330-TW) 漲 9 元，漲幅達 1.33%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.97%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.49%，日月光投控 (3711-TW) 漲 0.74%，大立光 (3008-TW) 漲 2.71%，廣達 (2382-TW) 漲 0.41%，台達電 (2308-TW) 小漲 0.17%。
IC 設計族群表現同樣亮眼，天鈺 (4961-TW) 於尾盤亮燈漲停鎖住 262.5 元，聯詠 (3034-TW)、祥碩 (5269-TW) 漲勢凌厲，皆漲逾半根停板，矽創 (8016-TW) 漲 4.61%，瑞昱 (2379-TW) 漲逾 3%。高價 IC 設計股也紅通通，世芯 - KY(3661-TW) 強漲 1.72%，創意 (3443-TW) 則漲 2.3%。
紡織業景氣回溫，今天股價活蹦亂跳，紡織股王、股后儒鴻 (1476-TW) 以及聚陽 (1477-TW) 皆有所表現，分別漲 4.41% 與 2.57%。其他如東和 (1414-TW) 大漲 8.72%，如興 (4414-TW) 漲 6.41%，東華 (1418-TW)、佳和 (1449-TW) 皆漲逾 2%。
紅海危機再度襲來，3 艘散裝輪遭攻擊，帶動散裝航運族群今天反彈，裕民 (2606-TW) 漲逾半根停板，新興 (2605-TW) 漲 3.1%，中航 (2612-TW)、志信 (2611-TW)、台航 (2617-TW) 皆收紅。
今天走弱族群包括造紙以及觀光族群，永豐餘 (1907-TW)、士紙 (1903-TW)、華紙 (1905-TW)、正隆 (1904-TW) 與榮成 (1909-TW) 皆收黑。觀光類股包括寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW)、新天地 (8940-TW)、晶華 (2707-TW)、雄獅 (2731-TW)、雲品 (2748-TW)、鳳凰 (5706-TW) 都走跌。
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