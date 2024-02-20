〈國泰投信展望〉張錫看好台股還有10%成長空間 2萬點將成基本盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 17:26

台股持續改寫歷史新高，有「多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫今 (20) 日表示，2024 年仍將由 AI 科技類股引領大盤，加上台灣上市櫃公司獲利有機會大幅成長，看好台股還有 10% 以上的成長空間，明年 2 萬點將成為基本盤。

張錫表示，原先看加權指數 18800 點目標已經到了，台股今年企業獲利上看 3.5 兆元，萬八應該可以持續站穩，他認為，站穩比衝關更加重要，若明年上市櫃公司獲利進一步突破 4 兆元，屆時 2 萬點就是基本盤。不過，張錫也示警，台股今年震盪波動幅度較大，建議拉回時可逢低找買點布局。

至於產業方面，張錫持續看好 AI 題材仍是今年盤面焦點，除了去年人氣飆升的輝達 (NVIDIA)，近期更傳出人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 有意集資 7 兆美元，籌組 AI 晶片供應鏈。張錫強調，AI 將是科技產業大主軸，下半年將迎來景氣成長契機。

對於台股展望，張錫認為，2024 年 AI 科技類股仍會引領大盤基本面，台灣上市櫃公司盈餘將有機會大幅成長，台股可望還有 10% 以上的成長空間。

張錫建議，若想投資台股，全台首檔破百萬受益人的 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)，就是穩健型投資人的首選。主因其持股均衡配置在電子、金融、傳產三大產業，可掌握各產業輪動契機，且注重企業永續發展。