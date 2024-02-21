〈台股盤後〉AI概念股領跌 指數下挫76點收18676點 力守五日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-21 14:48
台股今 (21) 日受輝達 (NVDA-US) 股價下挫，相關概念股如台積電 (2330-TW)(TSM-US) 連帶走弱，影響指數今日開低，終場收在 18676.31 點，下跌 76.85 點，守住五日線，成交量 3415 億元、略低於昨日。
權值股幾乎一片綠，台積電下跌近 1%，跌破五日線，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 也都在盤面下游走，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也難敵賣壓，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅更超過 1%，加劇大盤跌勢。
AI 概念股今日持續面臨賣壓，指標股緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 自開春創波段高點以後就一路走低，今年跌幅雙雙達 2% 以上，緯穎 (6669-TW) 也同樣有 2% 以上的跌幅，智原 (3035-TW) 昨日召開法說後遭市場降評，股價重挫 5%。
另外，高價股也是重災區，股王世芯 - KY(3661-TW) 跌破 4000 元大關，下挫近 4%，收在 3990 元，信驊 (5274-TW) 跌幅更逼近 9%，摜破半年線支撐，回測年線，其他如力旺 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW)、M31(6643-TW)、創意 (3443-TW) 都有 3-5% 不等跌幅，族群跌勢較重。
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