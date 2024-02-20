中國央行宣布5年期LPR下調25基點 史上最大「降息」幅度

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-20 09:58

中國人民銀行（央行）周二（20 日）宣布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）維持不變，5 年期 LPR 下調 25 個基點，為非對稱「降息」，並且是史上最大「降息」幅度。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行周二授權全國銀行間同業拆借中心宣布，2 月 20 日 LPR 為：1 年期 LPR 維持在 3.45% 的水準，5 年期以上 LPR 為 3.95%，較前值下降 25 個基點。

如以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，LPR 下降 25 個基點，月供減少 144.8 元，累計 30 年月供減少 5.2 萬元。

央行宣布上述消息後，滬指周二早盤跌 0.26%，深成指跌 0.5%，創業板指跌 0.42%。

LPR 利率一般由中期借貸便利（MLF）利率與銀行加點形成，本月 MLF 利率持穩。為維護銀行體系流動性合理充裕，央行在周日展開人民幣 1,050 億元公開市場逆回購操作和 5,000 億元 MLF 操作，中標利率分別為 1.8% 和 2.5%，利率持平。

本次 LPR 創史上最大「降息」幅度。據《彭博》報導，在接受調查的 12 名經濟學家中，9 人預料央行會調降 LPR 利率，但沒人料到「降息」幅度會這麼大。

此前 5 年期以上 LPR 已連續七個月保持不變，1 年期 LPR 連續五個月持穩。