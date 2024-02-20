刷卡結購外幣現鈔踩金管會紅線 兆豐銀致歉停辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 20:16

兆豐銀行昨 (19) 日推出刷卡結購外幣現鈔優惠，有促銷信用卡預借現金的疑慮，踩到金管會紅線，對此，銀行局副局長童政彰今 (20) 日表示，兆豐銀雖於 2015 年取得央行核准，辦理小額外幣線上結匯業務，但信用卡法令時空背景已截然不同，請兆豐銀針對該業務重新評估「適法性」及「妥適性」，對此，兆豐銀晚間緊急公告致歉，並表示該業務暫停辦理。

童政彰於金管會例行記者會上表示，今天有請兆豐銀行主管來說明該業務辦理情形，根據兆豐銀說法，他們在 2005 年取得央行線上外幣結匯未達新台幣 10 萬元的許可，支付方式包含信用卡，並已開辦至今，但辦理刷卡結購外幣現鈔的民眾及金額不多。

童政彰強調，信用卡應回歸支付工具的本質，預借現金這項業務僅是為民眾提供在海外應急時之用，當環境無法支援刷信用卡支付時，持卡人可預借現金消費或緊急用途，而不是鼓勵借貸，過去都有修法加嚴相關規範。

童政彰表示，過去 10 幾年來，信用卡相關法令已經增加許多規範，實務上也有變動，包括發卡機構不得對信用卡預借現金功能進行推介、廣告等各項行銷行為，而兆豐銀應滾動評估該業務的適法性、妥適性，金管會不會直接禁止公司辦理該業務，待法遵評估後來向金管會說明，並與社會大眾說清楚。