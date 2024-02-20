康和證拓新住民族群 啟動越語服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-20 13:13

康和證指出，期努力營造友善的金融環境，提供新住民享有公平、合理、便利的金融服務。

康和證董事長鄭大宇說明，目前國內的新住民已突破 50 萬人，大部分的新住民媽媽較少與金融相關機構往來，也較欠缺理財觀念，因此，除新增越南版開戶說明書外，1 月進用越南語電話客服人員。

康和證自從去年在嘉義縣竹崎鄉、新港鄉的新住民活動中心舉辦理財課程與反詐騙宣導後，持續思考如何主動強化關懷新住民族群，期協助其擴大建立理財基礎概念與知識，讓新住民更融入台灣社會生活。

據統計，新住民年齡大於 50 歲者超過 30%，康和證提醒，退休前準備包括退休生活金、醫療金、日常花費等，宜靠正確理財方式逐步累積資產，以利退休後在經濟面獨立自主生活。

隨著康和證導入越南語電話客服人員，可服務在台越南新住民股票交易、財富管理等相關問題。