智原率先導入TNFD支持生態永續 為全球第一家ASIC

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 19:34

ASIC 暨 IP 業者智原 (3035-TW) 今 (30) 日宣布，已先行導入自然相關財務揭露 (TNFD) 架構；世界經濟論壇年會公布首批採用 TNFD 的企業組織名單，全球共有 320 家公司，台灣共有 14 家，智原為首波名單，也是全球第一家 ASIC 設計服務公司率先倡議 TNFD。

智原總經理王國雍表示，智原不僅遵循 TNFD 揭露準則，也將繼續深化生態永續的實踐，為全球生態環境的保育盡一份心力。期待更多企業和組織參與這個行動，共同守護我們珍貴的地球和生命多樣性。

智原指出，為保護地球自然資源和生態多樣性，避免生態不平衡而引發全球動盪，聯合國與世界自然基金會等組織共同在 2021 年推出 TNFD 自然相關財務揭露倡議，去年 9 月定案最終版框架後，成為企業揭露自然風險及相關策略的標準。

鑑於迫切需要以全面的方式應對自然損失和氣候變化問題，智原去年 4 月加入 TNFD 平臺，積極推動和倡議自然相關財務揭露，同年 9 月即採用 TNFD 架構，按照準則揭露與自然相關的依賴性、影響、風險和機會。