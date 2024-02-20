【選股指標】投本比有用嗎？如何跟著投信買股票的3種選股應用?

鉅亨研報 2024-02-20 16:00

投本比指的是投信買賣超除以股票的發行張數，因此更能了解籌碼佔該股票的比重，當投本比的數值增加說明投信的買超是日益加重，也代表投信越來越看重該檔股票。

我們透過 XQ 選股回測３日投本比＞0.1 並持有 20 天的績效會是如何（如下圖），可以發現簡單使用投本比進行交易的效果就還不錯，回測勝率為 51.35%。

投本比除了數值的增幅以外，我們也可以使用兩種排行的方式來觀察近期投信鍾愛的股票。

1. 投本比排行：

在選股中心使用排行功能，就可以找出投本比高的股票，比如說「近１日投本比由大到小排行前％」（如下圖）

2. 投本比增幅排行：

同樣是排行方式，強調的是瞬間增加的力量，如果想要捕捉哪檔股票投

信突然大買超，用這個方式就可以很好的表達（如下圖）