中環董座旗下台灣棋院業務 轉由海峰棋院承接共創棋界新局

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-20 18:14

翁明顯於 2000 年 3 月正式成立台灣棋院，致力於培育職業棋士和舉辦職業比賽。有感於職業圍棋發展必須齊力共濟，海峰棋院董事長院林文伯亦在 2008 年投入職業比賽的贊助，也讓台灣圍棋成長茁壯。

翁明顯多年來熱心贊助台灣圍棋，為棋界做出貢獻，面對中、日、韓的雄厚資源，遂向林文伯提議盼未來兩院能為職業棋士打造一個更好的舞台和環境，同時爭取為台灣圍棋創造新局。

在兩院默契下達成共識，決定由海峰棋院在現行基礎之上承接台灣棋院的全部業務。翁明顯說，兩院百川匯海，期盼能為棋界點燃新的動力，並承諾今後仍將為台灣圍棋努力，持續贊助職業賽事，替棋士們打造一個更美好的未來。