群益時機對策非投等債基金3/4開募 月配息+年分紅吸睛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 15:58

市場預期的 Fed 降息時間點越來越接近，債市前景在利率風險可控、偏多趨勢不變下，近來掀起投資熱潮，投信業者也趁勢推出債券基金供投資人選擇，其中，預計在 3 月 4 日開募的「群益時機對策非投資等級債券基金」，是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中信銀擔任保管銀行，投資標的以全球非投資等級債為主、投資等級債為輔，採取複合債配置策略。

值得注意的是，該基金不只月月配息，還有機會加碼再領年分紅機制，將更能滿足投資人息利雙收的需求。

財富管理業者表示，單一債券各擁投資優勢，但市況多變，投資組合應該要更多元，若有一檔投資標的、配置策略及配息機制全面升級的非投資等級債券基金，則更可以滿足投資人求報酬、固收益、賺時機的所有願望。

進一步分析，群益時機對策非投等債券基金投資範圍涵蓋全球非投資等級債與投資等級債，並採用「TIME 複合債配置策略」，可依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化動態調整債券配置，60~80% 比重主要投資於全球非投資等級債券，20~40% 比重則彈性配置於投資等級債券、資產抵押債券 (ABS)、新興市場債券等，以有效應對不同的市場環境，強化債券投組韌性，降低可能波動。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，目前殖利率遠高於過去十年均值，企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康的位置，在景氣並無衰退疑慮、評價面依舊低估的狀況下，非投資等級債續漲可期，現在進場非投資等級債正是時候。

「群益時機對策非投資等級債券基金」有別於傳統的非投等債券基金，「TIME 複合債配置策略」以報酬表現較佳的非投資等級債為主，波動較低的投資等級債及 ABS 資產抵押債為輔，中長期而言有投資等級債的高防禦力降低波動，又能兼顧較高的債券收益，並減少景氣轉折的衝擊。

陳以姍說明，該基金初期配置以非投資等級債 69.6% 最多，投資等級債 15.9%，ABS/MBS 10%，其他 (含可轉債)4.5%。主要區域配置方面，美國比重最高達 57.8%，英國 13.4%，荷蘭、義大利、法國也有 4% 以上，以美歐已開發國家為主，新興亞洲市場則暫時不考慮加以著墨。