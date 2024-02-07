台新銀：土象星座最愛定期定額買基金 財管客戶交易增6倍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 11:26

台新銀行表示，自 1 月 11 日起推出基金定期定額終身 0 手續費優惠，獲得客戶熱烈回響，平均每天新申購交易成長近 3 倍，小資族客戶定期定額交易筆數成長超過 1.6 倍，其中財管客戶更是成長 6 倍；從星座來分析，土象星座客戶最愛定期定額買基金，平均每人購買金額最高則是雙子座。

台新銀行調查發現，土象星座像是魔羯、金牛、處女座客戶，最常定期定額購買基金，與星座穩健特質相似，透過固定時間進場，平均成本、分散風險，逐步累積財富，其次依序為天蠍、射手、天秤座。

定期定額買基金人均金額最高的則是雙子座，雙子座具備洞察能力且勇於嘗試，通常在投資上較為缺乏耐心，很適合運用定期定額投資基金，強迫儲蓄提高投資勝率。

另外，根據台新銀行統計，今 (2024) 年以來，銀行客戶定期定額投資基金市場偏好美股、科技股以及台股，占了新申購金額五成，占比第二的債券類也相當受到客戶歡迎。

台新銀行觀察，基金已成為民眾最愛的投資工具之一。展望 2024 年，整體經濟環境將處於「低成長」和「高利率」環境，雖美國目前的信用、景氣、失業率、通膨等四面向數據維持韌性，但因市場預期美國聯準會 (Fed) 將降息，以及各國大選結果可能會對景氣帶來不確定性，因此在基金投資策略上，應兼顧風險和報酬平衡，建議以定期定額和多元配置不同市場來降低波動影響。AI 題材在軟硬體、應用發展等可望成為未來主流，建議可提前布局，掌握投資機會。