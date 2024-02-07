台新銀：土象星座最愛定期定額買基金 財管客戶交易增6倍
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-07 11:26
台新銀行表示，自 1 月 11 日起推出基金定期定額終身 0 手續費優惠，獲得客戶熱烈回響，平均每天新申購交易成長近 3 倍，小資族客戶定期定額交易筆數成長超過 1.6 倍，其中財管客戶更是成長 6 倍；從星座來分析，土象星座客戶最愛定期定額買基金，平均每人購買金額最高則是雙子座。
台新銀行調查發現，土象星座像是魔羯、金牛、處女座客戶，最常定期定額購買基金，與星座穩健特質相似，透過固定時間進場，平均成本、分散風險，逐步累積財富，其次依序為天蠍、射手、天秤座。
定期定額買基金人均金額最高的則是雙子座，雙子座具備洞察能力且勇於嘗試，通常在投資上較為缺乏耐心，很適合運用定期定額投資基金，強迫儲蓄提高投資勝率。
另外，根據台新銀行統計，今 (2024) 年以來，銀行客戶定期定額投資基金市場偏好美股、科技股以及台股，占了新申購金額五成，占比第二的債券類也相當受到客戶歡迎。
台新銀行觀察，基金已成為民眾最愛的投資工具之一。展望 2024 年，整體經濟環境將處於「低成長」和「高利率」環境，雖美國目前的信用、景氣、失業率、通膨等四面向數據維持韌性，但因市場預期美國聯準會 (Fed) 將降息，以及各國大選結果可能會對景氣帶來不確定性，因此在基金投資策略上，應兼顧風險和報酬平衡，建議以定期定額和多元配置不同市場來降低波動影響。AI 題材在軟硬體、應用發展等可望成為未來主流，建議可提前布局，掌握投資機會。
在 2023 年國際股市高漲的表現下，投資人對於 2024 年的行情可謂是期待又怕受傷害，台新銀行建議投資人可藉由定期定額方式，分散時間投資來參與未來市場契機，以台新銀行基金日日扣功能而言，每月 1 日到 31 日都可設定扣款日，讓進場時機更加地多元彈性，例如客戶可設定每個月領薪後的隔天扣款，依照需求定期定額自動扣款，讓投資理財更為便利。
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