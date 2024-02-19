00757股價封王速度驚人 僅花5年多打敗59檔海外股票型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 12:05

美股 NYSE FANG+ 尖牙股指數迭創新高，今 (2024) 年以來漲幅遠勝過美股主要指數，追蹤該指數的統一 FANG+ (00757-TW) 也一路見高不是高，00757 僅費時 5 年多即在 60 檔海外股票型 ETF (原型) 中稱霸股王，股價成長速度驚人。

國內首檔海外股票型 ETF 於 2011 年掛牌，開啟海外股票 ETF 投資熱潮，其中，00757 於 2018 年 11 月底成立，發行價 20 元，因為持有的成分股都是各科技創新領域的巨擘，在每次尖端科技題材轉換時都能持續掌握主流脈動，此為尖牙指數成為飆股的潛在 DNA，讓 00757 僅短短 5 年多就打敗其餘 59 檔海外股票型 ETF；成立以來漲幅更已翻三倍、達 304.59%，股價站上 70 元。

00757 不只封王速度快，攤開目前市面上 60 檔海外股票型 ETF 來看，包含 00757 在內，僅有 2 檔 70 元以上個股；但有近半數、達 29 檔，股價仍低於 20 元。

進一步觀察 00757 的漲幅，截至 2/16，今年以來上漲 14.54%，漲幅居所有海外股票型 ETF 之冠；但綜觀所有 60 檔海外股票型 ETF 中，並非全部都創佳績，有 24 檔今年以來還是負報酬，凸顯 00757 的傲人表現。

FANG+ 指數成分股僅有 10 檔，但目前美股市值前十大公司，就有八強入列其中，加上串流王者 Netflix、雲端運算的原生公司 Snowflake，10 檔成分股都是各產業的領導者。其中，去年才加入成分股的博通，在網路通信、半導體技術及儲存技術上都扮演領先者角色，股價持續向上，推升市值躋身全美第十大公司。