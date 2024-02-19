機殼廠旭品三大成長動能挹注 獲利有望轉虧為盈

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-19 17:59

機殼廠旭品 (3325-TW) 受惠電競機殼回溫，加上伺服器機殼、水冷等新產品助攻，法人預估，旭品 2024 年獲利有望轉虧為盈，且高毛利水冷產品可望推升毛利率，看好旭品今年整體營運。

旭品去年第四季營收 4.12 億元，季減 1.5%，年增 38.8%。由於客戶多於去年第三季回補庫存，使得基期較高，加上終端客戶提前拉貨，使得去年第四季營收下滑。不過旭品去年全年營收達 16.76 億元，年增 57.2%。

展望第一季，PC 與 DT 進到傳統淡季，加上 2 月適逢農曆春節，法人預期桌電出貨仍呈衰退，因此電競機殼出貨也將跟著下滑，第一季營收將季減約 1 成。不過受惠水冷新品陸續出貨，加上低毛利的電競機殼比重降低，帶動產品組合轉佳，法人預估毛利率將季增，且在毛利率推升的情況下，預期第一季獲利將達損益兩平。

展望 2024 年，市場認為 PC 出貨呈個位數溫和成長，不過電競需求相對強勁，法人預期，顯卡發表將刺激電競市場買氣，以及高階電競玩家的換機需求，將帶動電競機殼全年營收成長。

伺服器機殼方面，則主要配合台系 EMS 出貨，預計第一季開始小量出貨，預估營收占比有望達高個位數。水冷產品部分，旭品表示，主要的水冷產品在去年上半年已經完成設計，且已通過全球三大電競品牌大廠認證，第一季開始小量出貨，並逐季放量。