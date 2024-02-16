首檔淨值300元台股基金誕生 統一投信包辦高淨值三雄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-16 12:47

台股金龍年開市報喜，連帶台股基金氣勢如虹，統一全天候基金榮登首檔淨值突破 300 元的台股基金，且淨值三雄全由統一投信包辦，第二、三名分別為統一奔騰基金及統一黑馬基金，此三檔基金的淨值皆改寫歷史新高紀錄。

統計至 2 月 15 日，統一全天候基金淨值衝到 310.38 元，為台股基金唯一一檔 300 元，堪稱淨值王，統一奔騰基金淨值 244.34 元、統一黑馬基金 217.91 元，台股基金前三名清一色全由統一投信所操盤。淨值第四、五名分別為 PGIM 保德信高成長基金 207.84 元、瀚亞高科技基金 202.18 元。

統一投信股票型團隊歷年在各大基金獎中屢獲肯定，不僅基金的淨值繳出傲人成績，為投資人帶來超額報酬，反映在規模成長上，旗下基金也獲投資人愛戴，據最新統計，統一投信海內外主動式股票基金總規模在金龍年開春即突破 900 億元，其中，統一奔騰基金規模站上 150 億元歷史新高。

台股 15 日最高衝上 18725 點，改寫歷史高點紀錄，終場則收 18644.57 點。展望台股後市，統一投信表示，由於台股 3 月即將迎來新基金 (ETF) 募集潮，籌碼面上有助資金活水挹注；基本面部分，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上 AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能。