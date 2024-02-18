鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.38億美元，桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅達12.5%
鉅亨網新聞中心 2024-02-18 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,905.55美元，24小時漲跌幅+0.35%；以太幣(ETH)現報價格2,816.2美元，24小時漲跌幅+1.52%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.25億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.39億美元。
24小時漲幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅12.5%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅8.07%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅6.71%。
24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅44.1%；RLC(RLC)24小時跌幅36.5%；Arkham(ARKM)24小時跌幅32.7%。
近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅19.3%；權力代幣(POWR)近一週漲幅13.2%；REQ(REQ)近一週漲幅11.3%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅144%；CKB(CKB)近一週跌幅130%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅91.6%。
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