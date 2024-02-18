鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.38億美元，桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅達12.5%

鉅亨網新聞中心 2024-02-18 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.25億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.39億美元。

24小時漲幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅12.5%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅8.07%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅6.71%。

24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅44.1%；RLC(RLC)24小時跌幅36.5%；Arkham(ARKM)24小時跌幅32.7%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅19.3%；權力代幣(POWR)近一週漲幅13.2%；REQ(REQ)近一週漲幅11.3%。