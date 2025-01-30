鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.16億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達9.97%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 17:15

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24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅9.97%；IO.NET(IO)24小時漲幅3.32%；STPT(STPT)24小時漲幅2.56%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.7%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅25.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅23.6%。