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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.16億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達9.97%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格105,192.62美元，24小時漲跌幅+2.49%；以太幣(ETH)現報價格3,208.32美元，24小時漲跌幅+2.14%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.85億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.04億美元。

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅9.97%；IO.NET(IO)24小時漲幅3.32%；STPT(STPT)24小時漲幅2.56%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅18.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅14.1%；萊特幣(LTC)24小時跌幅13.2%。


近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.7%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅25.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅23.6%。

近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅36.5%；Jupiter(JUP)近一週跌幅36%；MANTRA(OM)近一週跌幅27.9%。

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