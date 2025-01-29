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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.75億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達27.8%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格102,639.98美元，24小時漲跌幅-0.19%；以太幣(ETH)現報價格3,141.09美元，24小時漲跌幅-1.83%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.75億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.23億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達9.91億美元。

24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅27.8%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅12.5%；Sleepless AI(AI)24小時漲幅9.69%。

24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅17.1%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅11%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅7.62%。


近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅36%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅29.7%；Bonk(BONK)近一週漲幅29.2%。

近一週跌幅：Jupiter(JUP)近一週跌幅42.2%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅28.6%；MANTRA(OM)近一週跌幅21.3%。

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