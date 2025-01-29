鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.75億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達27.8%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 17:15

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24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅27.8%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅12.5%；Sleepless AI(AI)24小時漲幅9.69%。

24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅17.1%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅11%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅7.62%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅36%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅29.7%；Bonk(BONK)近一週漲幅29.2%。