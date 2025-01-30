鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.38億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達14.9%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 10:15

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24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅14.9%；IO.NET(IO)24小時漲幅4.93%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅4.46%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅14.6%；JITO(JTO)24小時跌幅11.9%；TRU(TRU)24小時跌幅8.82%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.7%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅25.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅23.6%。