鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.38億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達14.9%
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格104,104.86美元，24小時漲跌幅+2.03%；以太幣(ETH)現報價格3,144.01美元，24小時漲跌幅+0.69%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.94億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.16億美元。
24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅14.9%；IO.NET(IO)24小時漲幅4.93%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅4.46%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅14.6%；JITO(JTO)24小時跌幅11.9%；TRU(TRU)24小時跌幅8.82%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.7%；Omni Network(OMNI)近一週漲幅25.5%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅23.6%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅36.5%；Jupiter(JUP)近一週跌幅36%；MANTRA(OM)近一週跌幅27.9%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.75億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達27.8%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.49億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達14.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.58億美元，RUNE(RUNE)24小時漲幅達5.74%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過47.28億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達6.82%
上一篇
下一篇