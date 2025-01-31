鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.87億美元，Jupiter(JUP)24小時漲幅達6.46%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 10:15

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24小時漲幅：Jupiter(JUP)24小時漲幅6.46%；STPT(STPT)24小時漲幅3%；Sleepless AI(AI)24小時漲幅1.75%。

24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅32%；Arweave(AR)24小時跌幅26.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅24%。

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近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅18.8%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅17.1%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅16.6%。