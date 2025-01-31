鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.87億美元，Jupiter(JUP)24小時漲幅達6.46%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格104,723.43美元，24小時漲跌幅+0.58%；以太幣(ETH)現報價格3,271美元，24小時漲跌幅+4.05%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.09億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.34億美元。
24小時漲幅：Jupiter(JUP)24小時漲幅6.46%；STPT(STPT)24小時漲幅3%；Sleepless AI(AI)24小時漲幅1.75%。
24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅32%；Arweave(AR)24小時跌幅26.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅24%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅18.8%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅17.1%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅16.6%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅58.9%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅48.3%；Jupiter(JUP)近一週跌幅28.8%。
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