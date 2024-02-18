市美房貸利率恐重返7% 經濟學家：年底仍將回落

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-18 05:44

在高房價和低庫存的環境下，美國房地產市場對有意買房的購屋者來說宛如一部恐怖電影，人們擔憂 7% 的房貸利率恐會重現，即使如此，經濟學家認為利率仍將在年底回落。

在聯準會 (Fed) 採取一系列升息行動後，美國抵押貸款利率在 2022 年 3 月飄升，30 年利率更在 2023 年 10 月達到 8%，隨後於年底回落至 7% 下方。預測人士認為 7% 的利率將不復見，並預測 2024 年底將進一步降至 6% 以下，但考量到美國經濟成長速度依舊快於預期，整體利率和抵押貸款利率恐繼續維持在高檔。

儘管如此，有經濟學家認為房貸利率仍將在今年下半年走低。

房利美 (Fannie Mae) 首席經濟學家 Doug Duncan 周五 (16 日) 接受 MarketWatch 採訪時表示：「目前的情況是，人們密切關注一些強勁的經濟數據，包含 CPI。他們得出的結論是，Fed 將改變降息的步調和時間。這是市場的不確定性，但他們也忽略了一項事實，即消費者支出非常疲軟，其他一些總經指標也較疲弱。」

他指出，美國 1 月零售銷售創 10 個月來最大降幅，信用卡和車貸拖欠率達 10 幾年高點，消費信貸成長也顯著放緩。

追蹤抵押貸款利率的倫敦洲際交易所 (Intercontinental Exchange) 企業研究策略副總裁 Andy Walden 指出，30 年期抵押貸款利率在過去幾天達到 6.87%，但信用評分較低的借款人、接受現金再融資的借款人以及巨額貸款借款人的平均利率都再度超過 7%。

Walden 解釋，這是因為近期強勁的經濟數據超出市場預期，導致市場對 Fed 從年初開始降息的可能性產生不確定性。

至於其他可能推高抵押貸款利率的因素，全國房地產經紀人協會 (NAR) 首席經濟學家 Lawrence Yun 強調還有另外兩項，包含大規模發行政府公債來為巨額的聯邦赤字融資。他說：「這不在 Fed 控制的範圍內，吸收如此龐大的資金意味著需要提供更高的利率。」另一項潛在因素則是聯邦政府關門的可能性。

儘管如此，Yun 認為房地美衡量的 30 年期利率不太可能升到 7%。「按周來看，我們可能會看到利率反彈，但我認為到了年底平均成長率將接近 6%。」