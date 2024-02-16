美國1月單戶新屋開工量下跌 建築許可證增加

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 23:02

美國 1 月單戶住宅建築數量下降，可能是由於惡劣的天氣條件：但未來建築許可證的增加代表未來幾個月將出現反彈。

美國商務部人口普查局周五 (16 日) 表示，占住宅建築大宗的單戶住宅開工量上個月下降 4.7%，經季節性調整後的年率為 100.4 萬套。12 月數據經過上修，顯示單戶住宅開工量為 105.4 萬套，而不是初值 102.7 萬套。

本月全美大部分地區的極端寒冷天氣可能導致新計畫難以動土興工。低於正常水平的氣溫導致 1 月零售額和製造業生產受到抑制。

房市中二手屋嚴重短缺仍然支撐著住宅建設。

中西部、人口稠密的南部和西部地區的單戶住宅建設有所下降。 東北地區興起。

隨著 2 月氣溫上升，並且聯準會預計將在今年上半年某個時候開始降息，經濟可能會出現反彈。全國住宅建築商協會 (NAHB) 周四 (15 日) 公布的調查顯示，2 月單戶建商信心升至 18 個月以來最高點。

調查發現，降價的建商越來越少，利用銷售誘因吸引買家的情況也正在減少。

上月未來建造單戶住宅的許可證增加 1.6%，達到 101.5 萬套。

1 月 5 套以上房屋項目開工量下降 35.8%，至 31.4 萬套。