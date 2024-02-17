〈熱門股〉jpp-KY大啖航太、AI商機 股價狂飆2成將挑戰新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-17 13:18
泰國最大客製化板金加工廠 jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 近年積極轉型航太專業零組件供應商，進入 2024 年後取得 Airbus vender code，同時，另一大 AI 伺服器機櫃業務持續火熱，與航太業務形成淡旺季互補之效，市場高度看好未來展望，開紅盤來二個交易日狂飆漲 20%，股價最高衝上 173 元，即將挑戰歷史高價。
經寶董事長鍾國松表示，航太業務因進入門檻高，光取得基本認證至少需耗時 3 年，但一旦打入供應鏈就有僵固性，在金屬加工業者將更具競爭優勢。
而經寶的 AI 伺服器機櫃今年展望樂觀，鍾國松強調，相當有把握持續掌握國際大廠的訂單，不過，後有陸廠追兵，因此，航太業務將是未來發展的重中之重，藉此築起門檻。
展望 2024 年，鍾國松樂觀看待，今年隨著 AI 伺服器機櫃、數位飲料機連袂強勁出貨成長，整體營運有望超越去年，明年有望再超越今年。
其中，經寶成功取得 Airbus Vender Code 後，接下來將可直接供貨給 Airbus 集團成員的合格供應商，需要 nadcap 特殊製程的零組件也可透過經寶加工後提供給 Airbus 集團。
另一方面，經寶今年將加入生產 AI 伺服器的散熱模組機構件，並透露，為微軟泰國唯一的供應商，此外，與英業達 (2356-TW) 和廣達 (2382-TW) 均在相同工業區設廠，有望接到其訂單。
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