〈熱門股〉世界健身-KY周線連2黑 守住百元關卡
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-03 10:51
連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW)(World Gym) 掛牌日「破發」，引發市場譁然，本周股價續挫 5.66%，周線連 2 黑，惟穩住 3 位數價，以 100 元作收。
世界健身日前以每股 132 元掛牌上市，不過隨即跌破承銷價，中籤戶現賠超過 1 萬元，引發投資大眾討論，世界健身認為，基本面無虞，仍看好長期市況，原因在於目前我國健身滲透率僅 4.99%，有龐大成長空間，預計今年將再新增 12 家據點。
就長期來看，世界健身估，至 2028 年前全台還有 100 家店的擴展空間，而除了在國內拓點，也不排除朝日本、菲律賓和泰國等海外市場擴張。
世界健身為國內最大連鎖健身業者，全台會員數近 44 萬人，旗下擁有三大品牌，包括 World Gym(Regular&Sport)、World Gym Express 和 FitZone，總據點達 116 家，其中 Express、FitZone 分別有 24 和 3 家，其餘 89 家為 Regular 和 Sport 會所，提供會員有健身運動器材、場地和各項有氧、專業教練運動課程，目前約一半營收來自會員會籍收入。
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