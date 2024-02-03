〈熱門股〉世界健身-KY周線連2黑 守住百元關卡

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-03 10:51

連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW)(World Gym) 掛牌日「破發」，引發市場譁然，本周股價續挫 5.66%，周線連 2 黑，惟穩住 3 位數價，以 100 元作收。

世界健身日前以每股 132 元掛牌上市，不過隨即跌破承銷價，中籤戶現賠超過 1 萬元，引發投資大眾討論，世界健身認為，基本面無虞，仍看好長期市況，原因在於目前我國健身滲透率僅 4.99%，有龐大成長空間，預計今年將再新增 12 家據點。

就長期來看，世界健身估，至 2028 年前全台還有 100 家店的擴展空間，而除了在國內拓點，也不排除朝日本、菲律賓和泰國等海外市場擴張。