台股近關情怯 AI概念股續擔綱盤面要角 投資布局觀察4件事

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-17 15:27

上市櫃公司金龍年繳出首張亮麗的營運成績單，台股創下波段新高，技術面全面轉強，市場關注是否有機會靠攏萬九，投信法人指出，指數大漲過後，可能有回檔壓力，中小型股表現將有機會優於權值股，AI 概念股可望續擔綱盤面要角，進入多頭行情指數不用預設高點。投資人後續應密切觀察美國通膨、未來降息態度、輝達財報，以及台股外資資金流向變化。

PGIM 保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，在美國科技股強勢表態之下，這波台股多頭同樣由 AI 相關科技股領軍，讓加權指數與晶圓龍頭大廠股價改寫歷史新高紀錄。目前技術面大盤的短中長天期均線呈現多頭排列、型態強勢，有利邁向萬九大關。但從資金動能來看，再加碼空間有限，投資人須提防技術指標過熱，短線回檔風險加大。

上市櫃公司 1 月營收合計達 3.47 兆元，月增 5.15%、年增 8.43%，創同期次高，且有 59 家公司寫新高，超越去年同期的有 30 家。日盛投信台股投資研究團隊表示指出，電子族群營收創高個股集中在 AI 供應鏈，也反映在近期盤勢強勢股集中在 AI 族群。

產業方面，隨全球四大雲端服務商對於 AI 高度關注，有利帶動伺服器升級，而 AI Server 用板層數拉高，將消耗更多產能，有望成為 2024 年 PCB 廠營運的主要成長動能。隨著 AI 伺服器市場需求激增，推升散熱產品升級，伺服器散熱廠出貨量也可望水漲船高，業績可望持續受惠。

安聯投信台股團隊也認為， AI 相關仍是市場注目焦點，但各應用庫存調整與復甦進度不一，整體電子產業緩步復甦，今年有望溫和成長，產業成長集中於先進製程的 AI 相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者；年後長線布局建議仍以 IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等為主；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。

投資建議上，安聯投信台股團隊表示，考量短線漲多、股價已充分反映假期間美股大漲和財報效應，調節賣壓勢必成為接下來牽動盤勢的部分壓力來源，加上漲勢仍主要集中在科技股、尤其是具 AI、半導體等具有長線成長優勢的標的上，傳產股實際相對較弱，所以這段期間在選股時需相對保守謹慎；建議不妨以定期不定額、彈性扣款機制，以期在市場波動環境下從容布局。

從基本面、總經或政策面來看，安聯投信台股團隊認為，整體環境基本上呈現中性，部分不確定因素消彌，不過，台股走勢很大一部分還是受外部環境所牽動；就區域來看，台股和日股仍相對具吸引力。