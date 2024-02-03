〈熱門股〉健鼎獲法人回補買盤力挺周漲逾10% 站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-03 10:51

大型 PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 本周在法人回補買盤力挺之下，收盤上漲 19 元或 10.58%，收盤價報 198.5 元，周漲 10.58%，市值重返 1000 億元大關之上 ，主要在法人對其營收及獲利的重拾信心，主要在法人對其營收及獲利前景的重拾信心。

由法人最新報告指出，2023 年第四季的獲利仍可望達成每股 3 元的水準，2023 年全年的每股純益在 11 元之上 ，也將爲健鼎連續 5 年特愛純益 11 以上，且將維持 63% 的股利配發水準。健鼎 2023 年前三季營收 439.11 億元，毛利率 18.36%，年增 0.71 個百分點，2023 年前三季稅後純益 42.41 億元，年減 6.54%，每股純益 8.07 元。2023 年將再賺回一個股本以上。

同時，健鼎客戶端的 2024 元月拉貨狀況回升，預估明顯優於去年同期及上月。。

健鼎 2 月 2 日股價收盤上漲 19 元或 10.58%，收盤價報 198.5 元，周漲 10.58%，並已強勢站上所有均線，三大法人買超 2828 張，如量能持續放大，股價將進一步挑戰 209 元的前波高點。