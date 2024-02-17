〈熱門股〉麗臺跟隨美超微狂飆 龍年連2根漲停登天
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-17 10:53
美伺服器和儲存供應大廠美超微 (Super Micro) 股價過去一年來暴衝逾 980%，被市場稱為「妖股」。台板卡廠中，與泛美超微集團合作的麗臺 (2465-TW) 股價也跟著飛天，龍年開盤連二日跳空漲停鎖住，周五 (16 日) 鎖在 113.5 元，再刷新天價。
麗臺自去年引進美超微色彩的台供應鏈廠大訊和肯微策略投資，且大訊科技與肯微科技各拿下一席董事後，股價一路狂飆。尤其，去年 10 月透露會引進策略夥伴後，四個月以來股價飆漲逾 180%。
麗臺日前公告 1 月自結數，單月營收 3.33 億元，年增 67.99%；稅後虧損 1300 萬元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.15 元。
至於去年第四季營運方面，單季稅前盈餘 1500 萬元，較去年同期虧轉盈。去年全年營收 42.76 億元，年減 19.49%；稅前虧損 1.33 億元，虧損較去年收斂；稅後虧損 1.6 億元，虧損較去年大幅收斂，每股虧損 2.53 元。
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