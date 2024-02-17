〈熱門股〉麗臺跟隨美超微狂飆 龍年連2根漲停登天

美伺服器和儲存供應大廠美超微 (Super Micro) 股價過去一年來暴衝逾 980%，被市場稱為「妖股」。台板卡廠中，與泛美超微集團合作的麗臺 (2465-TW) 股價也跟著飛天，龍年開盤連二日跳空漲停鎖住，周五 (16 日) 鎖在 113.5 元，再刷新天價。