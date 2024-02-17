威力彩上看4.6億  還有143組100萬元春節大紅包 台彩教你怎麼買

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-17 10:22

補班日別心悶，龍年好運攏總來！台彩年春節加碼「大樂透」自 2 月 6 日起連續 19 天天天開獎到元宵節，加碼 360 組 100 萬元「春節大紅包」獎項，尚有 143 組 100 萬元待送出。威力彩頭獎加碼 2 億元後未開出，下週一（2/19）頭獎上看 4.6 億元。

台彩表示，「大樂透」加碼的 360 組 100 萬元春節大紅包獎項尚有 143 組未送出，想一次打包帶走億元頭獎與加碼 100 萬元獎金的民眾，可以參考，不論是花 350 元一次選好 7 個幸運號碼或到投注站指名購買春節加碼「大樂透」七連碰，增加中獎機率，或者採用多期投注方式將元宵節前的大樂透一次買期，都能增加被財神爺青睞的機會。

依台彩統計，今年「大樂透」春節加碼 360 組 100 萬元「春節大紅包」活動，加碼獎金總計 3.6 億元，截至 2 月 15 日已實施 10 次開獎，累計開出 217 組 100 萬元，共送出 2.17 億元的獎金，總中獎注數為 257 注，其中一注獨得的比例達 70.4%，總計有 181 位幸運兒獨得 100 萬元獎金，這些中獎彩券的單張購買金額自 50 元至 52,500 元不等，平均單張投注金額則為 576 元，有 15.2% 是採用包牌方式中獎的，其中有 69.2% 幸運兒採用七連碰的包牌買法，而八連碰包牌買法則佔了 25.6%，其餘 5.1% 則是採用十連碰，一次投注 10 個號碼。

此外，大樂透自龍年開春以來已開出 4 次頭獎，分別於大年初一（2/10）送出 3.6 億元、大年初二（2/11）1 億元、大年初五（2/14）1.6 億元、大年初六（2/15）1 億元，總計誕生 5 名億萬富翁，