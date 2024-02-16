法興銀行：如果美國經濟重新加速 聯準會下一步只能選擇升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-16 15:50

法國興業銀行表示，如果美國經濟重新加速，聯準會的下一次可能是升息，而不是降息，這可能會提振美元。

在經歷了數十年來最激進的緊縮周期後，人們普遍預計聯準會將在六月前首次降息，因為通膨已顯示出放緩的跡象。 交易員押注今年的寬鬆幅度約為 100 個基點。

但對於法國興業銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 來說，聯準會「沒有理由」急於降息，甚至可能進一步升息，因為自 2022 年以來升息 525 個基點，並沒有對美國經濟和勞動市場放緩起到任何作用。

他在給客戶的報告中寫道：「如果美國經濟重新加速，聯準會最終將不得不再次收緊貨幣政策，美元將會上漲。」

他補充說，聯準會的這項舉措，可能會推動美元兌一籃子其他國際貨幣回升至歷史新高。

儘管市場目前認為升息的可能性為零，但緊縮風險已開始在投資者中蔓延。

木星資產管理公司 (Jupiter Asset Management) 管理絕對回報宏觀基金的 Mark Nash 認為，聯準會升息而非降息的可能性為 20%，他表示，強勁的消費者需求和企業可能增加支出的前景，可能會再一次加劇通膨風險。

他說：「如果資本需求大量，支出大量，且通膨高於目標，聯準會將不得不提高利率。」 Nash 指出，這不是一個巨大的風險，但也不容忽視。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，他正在等待通膨率放緩至 2%，然後再開始降息。 上周，他表示聯準會可能要等到 3 月之後才能實現這一目標，此後市場一直在削減今年降息的押注。