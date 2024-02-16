金正恩驗收「魚鷹-6」地對艦飛彈 稱「極滿意」

鉅亨網新聞中心 2024-02-16 11:11

北韓領導人金正恩周三（14 日）上午指導了將在海軍服役的「魚鷹 - 6」型新型地對艦飛彈驗收試射。

據北韓《朝中社》周四報導，多枚「魚鷹 - 6」型飛彈在半島東側海域飛行 23 分 20 逾秒，成功命中目標線。該飛彈為新型飛彈，即將在北韓海軍服役。

《朝中社》表示，金正恩對驗收試射結果表示「極大滿意」，金正恩還指示改編東海和西海艦隊海岸飛彈兵大隊的作戰編制，並要求前進部署，盡最大努力，加強地對艦飛彈的力量，防禦海上國境線，「徹底壓制和粉碎敵方海軍的軍事冒險企圖」。

金正恩強調，海上主權要靠真實的武力，以實際行動堅決維護。

金正恩指出，北韓以強大軍事力量為基礎，「堂堂行使合法的自衛權，維護國家主權和安全的立場和意志堅定不移」。

另據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部表示，周三上午 9 時許探測到北韓試射的多枚巡弋飛彈在江原道元山東北方向海域上空飛行，軍方保持高度戒備，與美方合作，密切關注北韓動向。