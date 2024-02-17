〈以哈戰爭〉以色列將進攻加薩「最後避難所」 衛星圖顯示埃及緊急建難民隔離區

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-17 00:22

隨著以色列堅持要對加薩走廊南部拉法（Rafah）發動地面攻勢，國際社會在緊張勸阻的同時，也開始為最壞的情況做準備。

先介紹一下地理常識，拉法是加薩走廊南部靠近埃及邊境的區域。從地圖上也能看出，這裡緊貼著埃及邊境，近幾個月時常出現在新聞裡的「拉法口岸」也在這裡。

據《財聯社》報導，拉法問題的核心在於，以哈戰爭導致大批巴勒斯坦人持續向南尋找庇護所。根據各方粗略預計，目前拉法大約聚集 150 萬巴勒斯坦人，拉法也成為加薩地帶最後的避難所。

國際社會擔憂的是，一旦以軍對拉法發動地面攻擊，以哈戰爭將驟然升級成西奈半島難民危機。

面對這種形勢，埃及也不得不著手為最壞的情況做準備。

本周五（16 日）廣泛傳播的衛星圖像顯示，埃及正在加薩地帶邊界附近建造一個「加固的緩沖區」，作為潛在難民湧入的應急方案。

據《華爾街日報》報導，埃及官員透露，埃及已經清理出 8 平方英里（20 平方公里）的土地，這個區域被混凝土牆包圍，遠離任何埃及人定居點，可容納人數超過 10 萬，且大量帳篷已被運到這個區域。

儘管「有圖為證」，目前埃及官方仍否認這是「加薩難民營」。

從以哈戰爭爆發以來，埃及就反覆強調，不希望看到巴勒斯坦人被迫離開家園。

埃及也曾威脅，若以色列試圖接管加薩走廊，將會危及兩國在四十年前簽訂的和平協議。

聯合國難民署專員 Filippo Grandi 周五表示，如果大量巴勒斯坦難民湧入西奈半島，將是巴勒斯坦人和中東的災難。