〈台幣〉飛龍在天衝出股匯雙漲行情 強彈8分至31.345元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-16 09:43

台股加權指數在龍年開紅盤日上演飛龍在天的飆漲行情後，今 (16) 日在新台幣走強的激勵下，呈現股匯雙漲行情，新台幣早盤以 31.39 元開出、升值 3.5 分，隨即衝上 31.345 元，升值 8 分。

新台幣今以 31.39 元開出，隨即再度強彈，最多升值 8 分，法人分析，儘管 3 月聯準會降息可能性已低，不過，美國於今年啟動降息循環，是市場多數論調，因此，國際資金長線回流可期，市場並不太悲觀解讀聯準會恐延後升息的情勢。

觀察主要亞幣，漲跌互見，韓元和泰銖早盤貶值逾 0.2%，日圓貶 0.1% 上，星元貶近 0.1%，港幣微貶，新台幣則升值超過 0.2% 相對強勢。