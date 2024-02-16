〈焦點股〉華城、士電1月營收雙雙報喜 股價兩樣情

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-16 12:43

重電雙雄華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 昨(15) 日公布 1 月營收，華城營收年增超過 2 倍，士電攀上 15 年來高點。不過今 (16) 日股價卻呈兩樣情，華城開高走低隨後翻黑，士電則是紅通通，漲幅逼近漲停板，成交量皆超過 1 萬張。

華城 1 月營收 6.74 億元，雖月減 73.8%，不過年增超過 2.6 倍，創同期新高。華城指出，由於公營與外銷業務依照客戶交期認列，因此營收起伏較大。士電 1 月營收 39.07 億元，月增 39.24%，年增 23.72%，寫下 2009 年以來新高。

不過重電雙雄今天股價表現卻呈兩樣情，華城早盤以 503 元開高，盤中一度來到 517 元，但隨後走低翻黑，最低跌至 484 元，成交量超過 1.1 萬張。士電則開高走高，最高漲至 136.5 元，漲幅高達高達 9.2%，逼近漲停板，成交量超過 1.7 萬張。

法人指出，美國電網建設將在 2025 年第一季開始加速，並在 2022 至 2032 年間投資超過 4600 億美元，作為能源相關的基礎建設，帶動變壓器需求增溫。不過目前國際上的變壓器大廠產能短缺，美國政府需向外下單，因此推升台灣變壓器成長，法人認為，華城與士電有望成為受惠業者，變壓器接單暢旺，後市可期。