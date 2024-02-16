〈台股盤前〉費半、台積電ADR率先收黑 提防台股創新高後震盪

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-16 08:49

台股昨 (16) 日在台積電領漲，AI、IC 設計等矽智財強勢表態下，漲 548.5 點或 3.03%，收 18644.57 點創歷史新高，不過，周四費半及台積電 ADR、輝達、AMD 等周四收黑，法人認為，台股短線急漲後須留意開始出現震盪。

法人分析，昨日台股漲勢優於預期，但因美股農曆新年期間先漲後震盪，加上台積電股價已逢上升軌及頸線雙重壓力，後市恐不易繼續大漲，所幸台股 MSCI 權重獲得調升，加上紅包效應加持下，短線經震盪整理後可望再走強，長線可望向上挑戰萬九大關。

美股周四表現來看，道瓊漲 348.85 點或 0.91%、那指漲 47.03 點或 0.3%、標普漲 29.11 點或 0.58%，僅費半跌 7.31 點或 0.16%，其中，AMD (AMD-US) 下跌 1.09%、輝達 (NVDA-US) 下跌 1.68%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.94%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.15%。