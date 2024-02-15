〈台幣〉紅盤日補貶 股匯脫鉤收31.425元 探近1個月低點
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 17:44
台北匯市今 (15) 日金龍年開紅盤，呈現股匯不同調，台股大漲 548 點，收在 18644.57 點，創收盤歷史新高，而新台幣兌美元匯率終場貶值 6.7 分，以 31.425 元作收，為 1 月中旬以來的低點，台北外匯市場成交值 12.38 億美元。
匯銀人士指出，主要因美國通膨高於預期，再次澆熄市場對於提前降息的預期，加上日元兌美元春節期間重貶，主要亞幣普遍走低。
新台幣兌美元今天以 31.35 元開盤，早盤小幅走揚後，隨即湧現美元買盤，使得匯價翻貶，最低來到 31.435 元，終場貶勢略收斂，收在 31.425 元，貶值 6.7 分，呈現股匯脫鉤走勢。
觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，自 2 月 7 日截至 15 日下午 4 時，美元指數累積上漲 0.62%，日元重貶 1.59%，摜破 150 日元大關，韓元貶值 0.46%，新加坡幣貶 0.33%，越南盾微貶 0.02%，歐元亦貶 0.37%，春節期間非美貨幣普遍走弱。
美國勞工部周二 (13 日) 發布報告指出，由於居高不下的房屋價格給消費者帶來壓力，1 月通膨率超出預期，CPI 年增率達 3.1%，雖較去年 12 月下滑，但仍高於市場預期，而扣除能源、食物類的核心 CPI 年增率 3.9%，也高於預估值。
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