〈台幣〉紅盤日補貶 股匯脫鉤收31.425元 探近1個月低點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 17:44

台北匯市今 (15) 日金龍年開紅盤，呈現股匯不同調，台股大漲 548 點，收在 18644.57 點，創收盤歷史新高，而新台幣兌美元匯率終場貶值 6.7 分，以 31.425 元作收，為 1 月中旬以來的低點，台北外匯市場成交值 12.38 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.35 元開盤，早盤小幅走揚後，隨即湧現美元買盤，使得匯價翻貶，最低來到 31.435 元，終場貶勢略收斂，收在 31.425 元，貶值 6.7 分，呈現股匯脫鉤走勢。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，自 2 月 7 日截至 15 日下午 4 時，美元指數累積上漲 0.62%，日元重貶 1.59%，摜破 150 日元大關，韓元貶值 0.46%，新加坡幣貶 0.33%，越南盾微貶 0.02%，歐元亦貶 0.37%，春節期間非美貨幣普遍走弱。