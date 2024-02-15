美超微、輝達、安謀股價狂奔之下，台股誰有機會複製貼上

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 19:00

美超微這波從 1/18 的 311 美元起漲，現在已經 880 美元，ARM 在 2/7 時只有 77 美元，2/12 最高漲到 156.49 美元，輝達 1/3 才 475 美元，這波則漲到 739 美元，若說輝達是全球 AI 股的火車頭，那麼美超微、ARM 則是近期美股最大的兩個驚奇，台股可以此借鏡，尋找龍年最強主流股。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，美超微是輝達主要 AI 伺服器供應商，股價狂奔代表 AI 伺服器出貨正式進入大爆發期，今年全球出貨量估計成長 100%，相關伺服器廠以及零組件供應鏈都將大好，台灣 AI 伺服器供應鏈中，營收成長最強的當屬 2376 技嘉，元月營收達 169E 月增 31% 創新高，年增率也高達 105%，廣達元月營收年增率 - 19%，緯創 22%，緯穎 14%，技嘉表現最突出，最有條件成為台股中的美超微。

而零組件今年需求也將大增一倍，散熱股奇鋐元月營收年增 101% 創新高，股價漲停板 534 元，雙鴻也跟著漲停 469 元，兩者都連創新天價，相比之下高力股價表現落後許多，元月營收月增 17%，今年 AI 散熱訂單相當強勁，股價離去年高點 447 仍遙遠，具備補漲空間。另一個零組件廠川湖今日也漲停 1110 創新天價，川湖伺服器導軌市占率本就高達 50%，未來可望在 AI 伺服器也拿下五成市占，將帶動毛利率超過 60%，今年 EPS 上看 45~50 元，高毛利率高市占的零組件公司，PE 可達 30~40 倍，川湖有實力成為下一檔高價的 AI 飆股。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，ARM 的大漲則是反應 AI 驅動了客戶對於 IP 產業更強的需求與展望，ARM 市值已達 1300E 美金，高達台幣 4 兆，相比世芯市值 3370E，力旺 2400E，創意 1960E，智原 1130E，愛普 780E，M31 620E，金麗科 360E，神盾 200E，安國 180E，巨有科 137E，市值最高的世芯連安謀 10 分之一都不到，台灣 IP 股仍有非常大的發展空間。

鄭瑞宗認為，今年 IP 產業相關訂單會大量外溢到二線廠，金麗科、神盾、安國、巨有科、智原都將受惠，其中金麗科最新接案的產品 PCIE SWITCH IC，單價高達 400 美元，客戶需求上看百萬顆，毛利率超過 50%，將帶來長期業績的大爆發，金麗科就類似四年前的世芯，市值僅世芯 11%，將是今年 IP 股中最強黑馬股。

而輝達 GPU 運算速度越來越快，對外傳輸速度也要更快，光通訊主流將邁向 800G、1.6T，CPO 矽光子需求將從 3Q 浮現，4Q~ 明年大爆發，前鼎今日漲停板 118 元創新高已帶動光通訊族群股價熱身，今年有印度大訂單 + CPO 新需求，EPS 上看 8 元，估計將超過華星光，目前華星光仍高達 150 元，前鼎有比價空間。

另外最早拿下輝達 CPO 認證的為上詮，近兩個月營收年增率皆轉正，CPO 訂單估計將於 3Q 出貨給輝達，明年將是大爆發年，而股市永遠領先反應，隨 AI 股大漲，CPO 題材也要密切留意。

想掌握更多 AI、IP 股精品股，以及每天盤中 11 點最熱騰騰的盤中分析，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

今日 YT 節目

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168