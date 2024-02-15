日本GDP規模跌出全球前三 經濟意外陷入衰退

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-15 11:00

最新數據顯示，日本上季經濟衰減 0.4%，意外陷入衰退，導致全年經濟總量被德國超車，痛失全球第三大經濟體寶座。

據《彭博》報導，日本內閣府周四（15 日）公布的數據顯示，去年最後三個月國內生產毛額（GDP）萎縮 0.4%，前季也衰減 3.3%，代表經濟陷入衰退。在《彭博》調查的 34 名經濟學家中，只有一人預料日本經濟衰退。

內閣府公布的全年初步統計數據顯示，2023 年名義 GDP 為 591.482 兆日元，約 4.2106 兆美元，比德國的 4.4561 兆美元少，這代表日本的名義 GDP 從世界第三降至第四，被德國反超。

事實上，國際貨幣基金（IMF）在去年 10 月就曾預測，2023 年日本的名義 GDP 會被德國反超，跌至全球第四。

名義 GDP 是按當年市場價格計算的一年所生產的全部產品和勞務的價值。名義 GDP 包括貨物和服務的價格變動在內，體現一個國家和地區的經濟活動水準。

日本經濟陷入萎縮，給日本央行結束負利率政策的道路蒙上了陰影。隔夜指數交換利率顯示，最新 GDP 數據出爐後，日本央行在 4 月前升息的機率約 63%，低於周三的 73%。

日本央行政策委員會最近擴大負利率政策退場的討論，並試圖向市場保證升息不代表政策急劇轉變。央行總裁植田和男在國會上表態，即使結束負利率，仍可能會延續寬鬆金融環境。

雖然日本央行尚未就何時結束負利率提供確切線索，但許多市場人士預計，央行將在 3 月或 4 月採取行動，且多數經濟學家預料央行會在 4 月出手。