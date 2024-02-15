〈財報〉Stellantis去年下半年獲利受北美罷工衝擊

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 18:14

汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 周四 (15 日) 發布財報指出，受到獲利中心北美罷工的影響，2023 年下半年淨利下降 13%，預計將進入「動盪」的一年。

這家全球第三大汽車製造商三年前由標緻 PSA 與 FCA 飛雅特克萊斯勒合併而成，下半年淨利為 77 億歐元，約 83 億美元，低於同期的 88 億美元。全年獲利成長 11% 至 186 億歐元。

去年秋天的北美罷工導致底特律三大汽車製造商車廠閒置 6 周，最終達成一項提高整體產業薪資的協議，並迫使汽車製造商在轉向電動車的過程中承擔更高的汽車成本。

Stellantis 的北美收入占該汽車製造商總收入近半，由於出貨量下降侵蝕了其市占率，下半年營收從 430 億歐元下降 5.6% 至 405 億歐元。

Stellantis 財務長奈特 (Natalie Knight) 指出，持續的地緣政治不確定性將「讓我們相信這將是相當動盪的一年」。她指出，雖然 Stellantis 不會承擔罷工成本，但由於工會協議，該公司將面臨北美地區更高的勞動成本。去年集體談判使該公司損失 4.28 億歐元。

奈特預計原料和物流成本下降將帶來推動作用。她說，「青年運動」組織在紅海襲擊全球航運的影響很小，因為該公司已將高壓電池和變速箱的運輸轉為空運。

Stellantis 下半年歐洲收入持平，為 317 億歐元；南美地區營收持平，為 84 億歐元；中東地區成長 71%，達到 59 億歐元；中國、印度和太平洋地區下半年營收下滑三分之一，達 15 億歐元。