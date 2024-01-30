Stellantis開始在波蘭生產大型氫動力貨車

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-30 03:01

汽車製造商 Stellantis 周一 (29 日) 表示，該公司將開始在歐洲批量生產大、中型氫燃料電池貨車，以擴大其零排放商用車的範圍。

Stellantis 在一份聲明中表示，將在波蘭南部城市格里維斯 (Gliwice) 工廠生產大型貨車，在法國北部的 Hordain 工廠生產中型貨車。

另外該公司還提供電池電動商用車，已經銷售氫燃料中型貨車，但到目前為止，僅透過特定大客戶的批量銷售。

根據外媒報導，Stellantis 經營歐洲最大的商用車工廠，位於義大利中部城鎮 Atessa，擁有日產多達 1,200 輛大型貨車的生產能力。該公司旗下品牌包括菲亞特商用車 (Fiat Professional)、寶獅汽車(Peugeot)、雪鐵龍(Citroen)、歐寶(Opel) 和佛賀汽車(Vauxhall)。

此外，這項消息發布之際，義大利政府正與 Stellantis 及其最大的單一投資者、Agnelli 家族旗下的投資機構 Exor 發生衝突。羅馬方面抱怨，該汽車製造商有時會做出違背國家利益的選擇，導致義大利的產量下降。

去年，Stellantis 在 Atessa 生產約 23 萬輛汽車，而在格里維斯生產約 10 萬輛。在長期事業計畫中，從 2025 年開始，氫動力貨車的年銷量將超過 1 萬輛。