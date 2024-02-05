傳與法國雷諾汽車合併 Stellantis：目前並未考慮

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 19:10

Stellantis (STLA-US) 董事長艾爾坎 (John Elkann) 周一 (5 日) 否認該汽車製造商正在醞釀合併計畫，回應了媒體有關可能與競爭對手雷諾結盟的猜測。

艾爾坎在聲明中表示：「目前沒有考慮與其他汽車製造商進行合併業務的計畫。」並補充說，該集團專注於執行其長期業務計劃。

艾爾坎領導 Agnelli 家族控股公司 Exor，是 Stellantis 最大單一股東。

義大利日報《Il Messaggero》周日 (4 日) 報導，作為雷諾最大股東並持有 Stellantis 股份的法國政府，正在研究兩個集團的合併計畫。

法國汽車製造商雷諾的股價周一早盤上漲超過 4%，但在艾爾坎發表評論後，漲幅削減至 1%。

雷諾的市場估值遠低於 Stellantis，後者是由法國 PSA 集團與飛雅特克萊斯勒於 2021 年合併產生，旗下品牌包括飛雅特、標緻和吉普。

Equita 分析師表示，此類交易將面臨明顯的反壟斷障礙，以及法國生產設施重複造成的社會問題。