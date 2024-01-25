Stellantis收購CloudMade公司AI技術 支持汽車軟體開發

全球第三大汽車製造商 Stellantis 周三 (24 日) 表示，已收購英國 IT 公司 CloudMade 的人工智慧 (AI) 框架、機器學習模型以及智慧財產權和專利。另外作為協議的一部分，44 名來自 CloudMade 的工程師和軟體開發人員將加入 Stellantis，協議沒有提供財務細節。

該公司表示，這筆交易將支持其長期軟體策略，並有助於其 STLA SmartCockpit 的中期開發，後者是 Stellantis 正在部署的三個技術平台之一，旨在實現車輛和駕駛員的數位化整合。

隨著汽車向電動化發展，軟體正成為汽車價值的重要組成部分，並透過相關服務成為汽車製造商額外收入的來源。

CloudMade 是一家大數據驅動汽車解決方案的開發商，其基於人工智慧的雲端框架已成為收集和分析汽車資料集的行業參考。

Stellantis 首席軟體長 Yves Bonnefont 表示：「有了這項新技術，「我們將更快、更靈活地創造智慧行動解決方案。」

CloudMade 的軟體技術將支援預測性維護和診斷、Stellantis 專用語音輔助、進階導航和地圖，以及車隊管理的目標功能。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 周三盤中股價小跌 0.19%，每股暫報 21.28 美元。