長榮擬斥逾167億元購入碼頭、海運公司多個項目股權

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 17:16

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (31) 日發布重訊指出，與子公司群擬共斥資約 167.6 億元購入台北港貨櫃碼頭、意大利海運、可倫坡港南亞碼頭以及英國辦公大樓等部分或全數股權。

長榮與子公司董事會通過取得台北港貨櫃碼頭公司 5.84% 股權、意大利海運公司 100% 股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭 5% 股權，以及英國地區 Evergreen House 辦公大樓等。

長榮總經理吳光輝表示，台北港是具有直線型、深水且先進自動化作業的國際碼頭，能滿足大型化船舶作業需求，且營運獲利穩定成長，因此，擬斥資新台幣 4 億 185 萬元取得台北港貨櫃碼頭公司 5.84% 股權，交易完成後，長榮持股預計將達 33.69%。

長榮進一步表示，子公司長榮亞洲為拓展歐洲地區服務網絡，藉由經濟規模降低營運成本，將斥資歐元 4.05 億元 (約新台幣 136.54 億元) 取得意大利海運公司 100% 股權。

此外，長榮子公司永華投資，擬以 1980 萬美元 (約新台幣 6.16 億元) 取得斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭 5% 股權，該碼頭位處通往印度次大陸重要的樞紐深水港，擁有直線式碼頭及水深 15 米優勢，歷年營運績效良好，交易完成後，持股預計達 10%。