台旅客遭丟包 金管會：刷卡可申請爭議款、不便險無法理賠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 20:12

美加國際旅行社 (年代旅遊) 承攬的越南富國島旅遊行程，在春節期間爆出數百名台灣旅客遭丟包，引起社會高度關注，金管會官員今 (15) 日表示，若旅客認為在越南當地自費 720 美元繼續行程、或先前已向年代旅遊繳付的團費有疑義，可依規定向刷卡的發卡機構申請爭議款處理，不過，對於丟包事件，現行的旅行不便險商品恐無法適用理賠。

金管會銀行局副局長林志吉說明，民眾消費是刷卡在前、享受服務在後，存在一個不確定性，若消費者認為當初刷卡購買的商品或服務沒有得到給付，消費者原則上可主張信用卡爭議帳款。

林志吉表示，消費者申請爭議款項處理後，關於後續程序認定，實質上到底有沒有給付相關商品或服務，必須由第三方來釐清並認定，發卡機構可暫列為爭議款，持卡人可先不必支付其卡費。

依據信用卡定型化契約範本，持卡人使用信用卡時，如預訂商品未獲特約商店移轉商品或其數量不符、預訂服務未獲提供，或於自動化設備上預借現金而未取得金錢或數量不符時，應先向特約商店或辦理預借現金機構尋求解決。

在旅行不便險方面，金管會保險局副局長蔡火炎坦言，目前國內沒有保險商品能因應海外被丟包的情況，由於人為因素和保險商品設計所有情境皆不符合，因此，民眾未來購買團體旅遊行程時，還是要慎選旅行社。