AI晶片需求大 安謀延續上周漲勢 再飆漲29% 軟銀禁售期滿成關鍵

鉅亨網編譯許家華 2024-02-13 08:22

半導體公司安謀控股 (ARM-US) 延續上周漲勢動力，因其在人工智慧熱潮中的地位，且第三季獲利高於預期， 周一 (12 日) 股價飆漲 29% 以上。

安謀周一上漲 29.30%，收每股 148.97 美元。

自 2 月 8 日公佈季度財報以來，安謀股價已上漲 93%，儘管周一漲勢沒有任何明顯的推動因素。自安謀去年 9 月以 IPO 定價 51 美元掛牌以來，股價已近 3 倍跳，市值近 1530 億美元，較英特爾 (INTC-US) 1861 億美元的市值略低一些，且將近輝達 2020 年試圖收購安謀的 400 億美元估價的 4 倍。

安謀上周表示，其最新指令集的授權費可達先前版本的兩倍，該指令集佔公司授權費總額的 15%，表明安謀有能力擴大利潤率並自新晶片中賺取更多獲利。由於各領域均出現 AI 需求，安謀也打入新市場，例如雲端伺服器和汽車。

接下來需要關注 3 月軟銀 180 天的股票禁售期結束後，投資人對於安謀股價的態度，是否還能維持在高點。軟銀仍持有其已發行股票的 90%，意味在安謀發布財報後，軟銀在安謀的股權上周增加 610 億美元以上，目前價值超過 1310 億美元。